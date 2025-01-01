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Отступник 1992 - 1997 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Отступник
Киноафиша Сериалы Отступник Сезоны Сезон 2

Renegade
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 8 минут
О чем 2-й сезон сериала «Отступник»

Во 2 сезоне сериала «Отступник» Рено преследует брата человека, которого Диксон отправил убить его. Когда он встречается с ним, мужчина заявляет, что у него есть доказательства, которые не только оправдывают Рено, но и доказывают вину Диксона. Но он не получит их, пока Рено не убьет Диксона. Затем Рено преследует сбежавшего преступника, но спустя некоторое время выясняет, что бывший чемпион бокса, возможно, попал в тюрьму за убийство, которого он не совершал. Ким Макклейн, ни в чем не повинная молодая женщина, становится свидетельницей жестокого убийства в большом городе. Рено хочет защитить ее от преступника.

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Список серий 2-го сезона сериала «Отступник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Собака The Hound
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 1993
Чемпион The Champ
Сезон 2 Серия 2
20 сентября 1993
Белые заборы White Picket Fences
Сезон 2 Серия 3
27 сентября 1993
Тупик и легкие деньги Dead End and Easy Money
Сезон 2 Серия 4
4 октября 1993
Ни одного доброго дела... No Good Deed...
Сезон 2 Серия 5
11 октября 1993
Кролик и лиса The Rabbit and the Fox
Сезон 2 Серия 6
23 октября 1993
Бесконечное лето Endless Summer
Сезон 2 Серия 7
25 октября 1993
Бонни и Клэр Bonnie & Claire
Сезон 2 Серия 8
6 ноября 1993
Человек-колесо Wheel Man
Сезон 2 Серия 9
8 ноября 1993
Блюз города ветров Windy City Blues
Сезон 2 Серия 10
15 ноября 1993
Граница чести Honor Bound
Сезон 2 Серия 11
22 ноября 1993
Жесткий ездок Hard Rider
Сезон 2 Серия 12
8 января 1994
Чарли Charlie
Сезон 2 Серия 13
10 января 1994
К югу от 98-го South of '98
Сезон 2 Серия 14
17 января 1994
Заложник Hostage
Сезон 2 Серия 15
24 января 1994
Кролик Редукс Rabbit Redux
Сезон 2 Серия 16
31 января 1994
Отряд The Posse
Сезон 2 Серия 17
7 февраля 1994
Однажды сгоревший, дважды Чей Once Burned, Twice Chey
Сезон 2 Серия 18
14 февраля 1994
Шериф Рено Sheriff Reno
Сезон 2 Серия 19
21 февраля 1994
Убийца Роу (1) Murderer's Row (1)
Сезон 2 Серия 20
25 апреля 1994
Убийца Роу (2) Murderer's Row (2)
Сезон 2 Серия 21
2 мая 1994
Кэррик О'Куинн Carrick O'Quinn
Сезон 2 Серия 22
9 мая 1994
График выхода всех сериалов
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