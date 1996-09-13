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Отступник 1992 - 1997, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Отступник
Киноафиша Сериалы Отступник Сезоны Сезон 5

Renegade
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 13 сентября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 8 минут
О чем 5-й сезон сериала «Отступник»

В 5 сезоне сериала «Отступник» убийца Люциус Карабелло, которого Бобби задержал и упрятал за решетку несколько лет назад, выходит на свободу при содействии маршала Соединенных Штатов Америки Диксона. Он рассчитывает, что взамен за оказанную услугу Люсиус поможет ему выманить Рено, используя Бобби в качестве приманки. Тем временем в команде появляется новый сотрудник, Сэнди Каррутерс. Она недавно прошла видеокурс от Бобби по охоте за головами. Эта девушка хочет учиться у лучших. Несмотря на то что им с Бобби было непросто сначала, в конце концов у них завязываются дружеские отношения.

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Список серий 5-го сезона сериала «Отступник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Нет мячей, два удара No Balls, Two Strikes
Сезон 5 Серия 1
13 сентября 1996
Самооборона Self Defense
Сезон 5 Серия 2
20 сентября 1996
Мистер Успех Mr. Success
Сезон 5 Серия 3
27 сентября 1996
Пять минут до полуночи Five Minutes to Midnight
Сезон 5 Серия 4
4 октября 1996
Ошибка Бога God's Mistake
Сезон 5 Серия 5
18 октября 1996
История о привидениях Ghost Story
Сезон 5 Серия 6
25 октября 1996
Малыш из коробки с молоком Milk Carton Kid
Сезон 5 Серия 7
1 ноября 1996
Хайроллеры High Rollers
Сезон 5 Серия 8
8 ноября 1996
К лучшему или к худшему For Better Or Worse
Сезон 5 Серия 9
15 ноября 1996
Трубопровод The Pipeline
Сезон 5 Серия 10
22 ноября 1996
Выкуп Ransom
Сезон 5 Серия 11
6 декабря 1996
День отца Father's Day
Сезон 5 Серия 12
13 декабря 1996
Сильный дождь Hard Rain
Сезон 5 Серия 13
13 января 1997
Первая десятка с пулей Top Ten With a Bullet
Сезон 5 Серия 14
24 января 1997
Swm ищет Vctm Swm Seeks Vctm
Сезон 5 Серия 15
27 января 1997
Достать ножи Knock Out
Сезон 5 Серия 16
7 февраля 1997
Секс, ложь и спортивная одежда Sex, Lies and Activewear
Сезон 5 Серия 17
28 февраля 1997
Кровавая охота Blood Hunt
Сезон 5 Серия 18
7 марта 1997
Охотник за головами года Bounty Hunter of the Year
Сезон 5 Серия 19
14 марта 1997
Рожденный под плохим знаком Born Under a Bad Sign
Сезон 5 Серия 20
21 марта 1997
Мальтийский индеец The Maltese Indian
Сезон 5 Серия 21
28 марта 1997
Дурное семя The Bad Seed
Сезон 5 Серия 22
4 апреля 1997
График выхода всех сериалов
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