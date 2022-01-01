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Киноафиша Дистрибьютеры USA Network

Телеканал USA Network

О телеканале

Американский кабельный телеканал, входящий в NBCUniversal. Первоначально, в 1977 году, ориентировался на спортивное вещание. Вскоре отошел от этой концепции и стал одним из самых популярных в Америке, благодаря стыку жанров, любимых разной аудиторией: можно встретить кинопоказ классических фильмов и трансляцию рестлинга.

В середине 00-х USA Network продюсировал и показывал большее количество сериалов. Они были востребованы массовым зрителем, но делались по шаблону: «Белый воротничок», «Дефективный детектив». Большую популярность у зрителя обрел психологический триллер «Мистер Робот».

Сериалы
Грязный Джон
Грязный Джон
драма, криминал, триллер 2018, США
5.0
Судная ночь
Судная ночь
боевик, ужасы, триллер 2018, США
5.0
Грешница
Грешница
драма, криминал, триллер 2017, США
7.0
Королева юга
Королева юга
драма, боевик, криминал 2016, США
0.0
Мистер Робот
Мистер Робот
драма, криминал, триллер 2015, США
7.0
Смотреть онлайн
Форс-мажоры
Форс-мажоры
драма 2011, США
8.0
Смотреть онлайн
Белый воротничок
Белый воротничок
драма, комедия, криминал 2009, США
8.0
Ясновидец
Ясновидец
драма, комедия, криминал 2006, США
8.0
Смотреть онлайн
Все сериалы
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