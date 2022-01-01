Телеканал USA Network

Американский кабельный телеканал, входящий в NBCUniversal. Первоначально, в 1977 году, ориентировался на спортивное вещание. Вскоре отошел от этой концепции и стал одним из самых популярных в Америке, благодаря стыку жанров, любимых разной аудиторией: можно встретить кинопоказ классических фильмов и трансляцию рестлинга.

В середине 00-х USA Network продюсировал и показывал большее количество сериалов. Они были востребованы массовым зрителем, но делались по шаблону: «Белый воротничок», «Дефективный детектив». Большую популярность у зрителя обрел психологический триллер «Мистер Робот».