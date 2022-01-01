Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Девушка в окне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Отступник
Постер к сериалу Отступник
Постер к сериалу Отступник
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Отступник

Отступник (1992 - 1997)

Renegade
Год выпуска 1992
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал USA Network
Продолжительность сериала 80 часов 40 минут
О чем сериал

В центре событий оказываются двое братьев, по случайному стечению обстоятельств вовлеченных в беспощадный мир гладиаторских поединков. Один из героев – бывший сотрудник правоохранительных органов, на которого незаслуженно повесили клеймо убийцы. Его брат, которого он некоторое время считал погибшим во Вьетнаме, оказался втянут в нелегальные и безжалостные игры, где ради потехи зрителям показывают леденящие кровь постановки. Однажды герои встречаются друг с другом в финальной схватке, где выживет только один.

В ролях
В ролях
Stephen J. Cannell
Брэнском Ричмонд
Брэнском Ричмонд
Лоренцо Ламас
Дон Лафонтейн
Кэтлин Кинмонт
Сандра Фергюсон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отступник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1992, 22 эпизода
 
Отступник - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1993, 22 эпизода
 
Отступник - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1994, 22 эпизода
 
Отступник - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1995, 22 эпизода
 
Отступник - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1996, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Приложение киноафиши