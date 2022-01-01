В центре событий оказываются двое братьев, по случайному стечению обстоятельств вовлеченных в беспощадный мир гладиаторских поединков. Один из героев – бывший сотрудник правоохранительных органов, на которого незаслуженно повесили клеймо убийцы. Его брат, которого он некоторое время считал погибшим во Вьетнаме, оказался втянут в нелегальные и безжалостные игры, где ради потехи зрителям показывают леденящие кровь постановки. Однажды герои встречаются друг с другом в финальной схватке, где выживет только один.