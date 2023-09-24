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Правосудие 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Правосудие
Киноафиша Сериалы Правосудие Сезоны Сезон 3

Yargı
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 32
Продолжительность сезона 64 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Правосудие»

В 3-м сезоне сериала «Правосудие» продолжается романтическая история прокурора и адвоката, которая началась прямо во время судебного заседания. Напомним, в финале предыдущего сезона известия об Ильгазе опустошили Джейлин, которую арестовали как подозреваемую в совершении убийства. Решение о том, будет ли удовлетворено ее желание увидеть возлюбленного в последний раз, зависит от сотрудников правоохранительных и судебных органов, которые занимаются расследованием. Сердце Метина не выдержало неожиданной потери ребенка, и поэтому его экстренно доставили в клинику. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

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Оцените 8 голосов
8.2 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Правосудие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 64. Bölüm
Сезон 3 Серия 1
24 сентября 2023
Серия 2 65. Bölüm
Сезон 3 Серия 2
1 октября 2023
Серия 3 66. Bölüm
Сезон 3 Серия 3
8 октября 2023
Серия 4 67. Bölüm
Сезон 3 Серия 4
15 октября 2023
Серия 5 68. Bölüm
Сезон 3 Серия 5
22 октября 2023
Серия 6 69. Bölüm
Сезон 3 Серия 6
29 октября 2023
Серия 7 70. Bölüm
Сезон 3 Серия 7
5 ноября 2023
Серия 8 71. Bölüm
Сезон 3 Серия 8
12 ноября 2023
Серия 9 72. Bölüm
Сезон 3 Серия 9
19 ноября 2023
Серия 10 73. Bölüm
Сезон 3 Серия 10
26 ноября 2023
Серия 11 74. Bölüm
Сезон 3 Серия 11
3 декабря 2023
Серия 12 75. Bölüm
Сезон 3 Серия 12
10 декабря 2023
Серия 13 76. Bölüm
Сезон 3 Серия 13
17 декабря 2023
Серия 14 77. Bölüm
Сезон 3 Серия 14
24 декабря 2023
Серия 15 78. Bölüm
Сезон 3 Серия 15
14 января 2024
Серия 16 79. Bölüm
Сезон 3 Серия 16
21 января 2024
Серия 17 80. Bölüm
Сезон 3 Серия 17
28 января 2024
Серия 18 81. Bölüm
Сезон 3 Серия 18
4 февраля 2024
Серия 19 82. Bölüm
Сезон 3 Серия 19
11 февраля 2024
Серия 20 83. Bölüm
Сезон 3 Серия 20
18 февраля 2024
Серия 21 84. Bölüm
Сезон 3 Серия 21
25 февраля 2024
Серия 22 85. Bölüm
Сезон 3 Серия 22
3 марта 2024
Серия 23 86. Bölüm
Сезон 3 Серия 23
10 марта 2024
Серия 24 87. Bölüm
Сезон 3 Серия 24
17 марта 2024
Серия 25 88. Bölüm
Сезон 3 Серия 25
24 марта 2024
Серия 26 89. Bölüm
Сезон 3 Серия 26
14 апреля 2024
Серия 27 90. Bölüm
Сезон 3 Серия 27
21 апреля 2024
Серия 28 91. Bölüm
Сезон 3 Серия 28
28 апреля 2024
Серия 29 92. Bölüm
Сезон 3 Серия 29
5 мая 2024
Серия 30 93. Bölüm
Сезон 3 Серия 30
12 мая 2024
Серия 31 94. Bölüm
Сезон 3 Серия 31
19 мая 2024
Серия 32 95. Bölüm
Сезон 3 Серия 32
26 мая 2024
График выхода всех сериалов
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