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Юрдаэр Окур
Юрдаэр Окур Yurdaer Okur
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Юрдаэр Окур

Yurdaer Okur

Дата рождения
29 октября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Ризе, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Правосудие 8.3
Правосудие (2021)
Чудо в камере No7 8.3
Чудо в камере No7 (2019)
Дикий 8.1
Дикий (2023)

Фильмография Юрдаэр Окур

Дети рая 6.7
Дети рая
драма, криминал 2025, Турция
Дикий 8.1
Дикий
драма 2023, Турция
Железная Девушка: Неслиджан 7.1
Железная Девушка: Неслиджан Demir Kadin Neslican
драма 2023, Турция
Присуще Женщинам 7.9
Присуще Женщинам Belonging to Women
драма 2023, Турция
Алп-Арслан: Великий Сельджук 7.4
Алп-Арслан: Великий Сельджук
боевик, военный, исторический 2021, Турция
Правосудие 8.3
Правосудие
драма, криминал 2021, Турция
Искупление 5.1
Искупление
драма 2020, Турция
Чудо в камере No7 8.3
Чудо в камере No7 Yedinci Kogustaki Mucize
драма 2019, Турция
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