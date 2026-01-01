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Юрдаэр Окур
Yurdaer Okur
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Персоны
Юрдаэр Окур
Юрдаэр Окур
Yurdaer Okur
Дата рождения
29 октября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Ризе, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.3
Правосудие
(2021)
8.3
Чудо в камере No7
(2019)
8.1
Дикий
(2023)
Фильмография Юрдаэр Окур
6.7
Дети рая
драма, криминал
2025, Турция
8.1
Дикий
драма
2023, Турция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Железная Девушка: Неслиджан
Demir Kadin Neslican
драма
2023, Турция
7.9
Присуще Женщинам
Belonging to Women
драма
2023, Турция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Алп-Арслан: Великий Сельджук
боевик, военный, исторический
2021, Турция
8.3
Правосудие
драма, криминал
2021, Турция
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•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Искупление
драма
2020, Турция
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
8.3
Чудо в камере No7
Yedinci Kogustaki Mucize
драма
2019, Турция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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