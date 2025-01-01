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Правосудие
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Правосудие, список сезонов
Yargı
Год выпуска
2021
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
Kanal D
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
8
голосов
8.2
IMDb
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Список сезонов сериала «Правосудие»
Сезон 1 / Season 1
34 эпизода
19 сентября 2021 - 29 мая 2022
Сезон 2 / Season 2
29 эпизодов
18 сентября 2022 - 7 мая 2023
Сезон 3 / Season 3
32 эпизода
24 сентября 2023 - 26 мая 2024
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667