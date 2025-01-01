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Правосудие, список сезонов

Yargı
Год выпуска 2021
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 8 голосов
8.2 IMDb
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Список сезонов сериала «Правосудие»
Правосудие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
34 эпизода 19 сентября 2021 - 29 мая 2022
 
Правосудие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
29 эпизодов 18 сентября 2022 - 7 мая 2023
 
Правосудие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
32 эпизода 24 сентября 2023 - 26 мая 2024
 
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