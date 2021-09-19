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Правосудие 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Правосудие
Киноафиша Сериалы Правосудие Сезоны Сезон 1

Yargı
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 34
Продолжительность сезона 68 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Правосудие»

В 1 сезоне сериала «Правосудие» молодой мужчина по имени Ильгаз работает прокурором в суде. Государственный обвинитель убежден в незыблемости своих принципов. Он считает, что никого не могут обвинить «просто так», а подозреваемый заранее достоин платы за свои грехи. Поэтому он презирает всех адвокатов, а особенно свою главную идейную противницу Джейлин, которая видит хорошее даже в самом отъявленной подлеце. Но ему приходится пересмотреть свои взгляды, когда его собственного младшего брата несправедливо обвиняют в убийстве. Теперь, чтобы спасти парня, он должен обратиться за помощью к Джейлин.

Рейтинг сериала

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Список серий 1-го сезона сериала «Правосудие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Суждение (1) Yargı (1)
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2021
Суждение (2) Yargı (2)
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2021
Кто убийца? Katil Kim?
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2021
Круг сужается Çember Daralıyor
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2021
Убийца в ловушке Katil Tuzağa Düştü
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2021
Ложь Yalan
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2021
Совесть Vicdan
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2021
Правда Hakikat
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2021
Предательство (1) İhanet (1)
Сезон 1 Серия 9
14 ноября 2021
Беспечность Gaflet
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 2021
Противостояние Yüzleşme
Сезон 1 Серия 11
28 ноября 2021
Цена Bedel
Сезон 1 Серия 12
5 декабря 2021
Подозрение Şüphe
Сезон 1 Серия 13
12 декабря 2021
Кто невиновен? Kim Masum?
Сезон 1 Серия 14
19 декабря 2021
Не сдавайся Vazgeçme
Сезон 1 Серия 15
9 января 2022
Мое последнее желание Son Arzum
Сезон 1 Серия 16
16 января 2022
Последний роман Son Romantik
Сезон 1 Серия 17
23 января 2022
Один из нас Içimizden Biri
Сезон 1 Серия 18
30 января 2022
Крот Köstebek
Сезон 1 Серия 19
6 февраля 2022
Предательство (2) İhanet (2)
Сезон 1 Серия 20
13 февраля 2022
Нерегулярный Kuralsız
Сезон 1 Серия 21
20 февраля 2022
Надеяться Umut
Сезон 1 Серия 22
27 февраля 2022
Ранить Yara
Сезон 1 Серия 23
6 марта 2022
Ложь Yalan
Сезон 1 Серия 24
13 марта 2022
Потеря Kayıp
Сезон 1 Серия 25
20 марта 2022
Мой дорогой Canevim
Сезон 1 Серия 26
27 марта 2022
Кинжал Hançer
Сезон 1 Серия 27
3 апреля 2022
Допуск İtiraf
Сезон 1 Серия 28
10 апреля 2022
Стыд Utanç
Сезон 1 Серия 29
17 апреля 2022
Возможность İhtimal
Сезон 1 Серия 30
24 апреля 2022
Судьба Kader
Сезон 1 Серия 31
8 мая 2022
Мечты Hayaller
Сезон 1 Серия 32
15 мая 2022
Я надеюсь Umudum Var
Сезон 1 Серия 33
22 мая 2022
6 месяцев спустя... 6 Ay Sonra...
Сезон 1 Серия 34
29 мая 2022
График выхода всех сериалов
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