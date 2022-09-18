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Правосудие 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Правосудие
Киноафиша Сериалы Правосудие Сезоны Сезон 2

Yargı
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 29
Продолжительность сезона 58 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Правосудие»

Во 2 сезоне сериала «Правосудие» девушка-адвокат Джейлин и суровый прокурор Ильгаз продолжают ходить по тонкой грани между ненавистью и любовью. За последние месяцы они оба научились видеть в мире другие оттенки, кроме черного и белого. Она поняла, что свет и доброта есть отнюдь не в каждой человеческой душе, а он смирился с тем, что некоторые преступники все же заслуживают прощения. Суд над Чинаром миновал, но парень по-прежнему находится в зоне риска, ведь истинный убийца так и не найден. Ильгазу и Джейлин вновь предстоит объединиться, чтобы вступиться за парня, а

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Правосудие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
25 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
2 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
9 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
16 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
23 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
30 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
6 ноября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
13 ноября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
20 ноября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
27 ноября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
4 декабря 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
11 декабря 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
18 декабря 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
25 декабря 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
15 января 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
22 января 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 18
29 января 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 19
5 февраля 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 2 Серия 20
26 февраля 2023
Серия 21 55. Bölüm
Сезон 2 Серия 21
5 марта 2023
Серия 22 56. Bölüm
Сезон 2 Серия 22
12 марта 2023
Серия 23 57. Bölüm
Сезон 2 Серия 23
19 марта 2023
Серия 24 58. Bölüm
Сезон 2 Серия 24
26 марта 2023
Серия 25 59. Bölüm
Сезон 2 Серия 25
2 апреля 2023
Серия 26 60. Bölüm
Сезон 2 Серия 26
9 апреля 2023
Серия 27 61. Bölüm
Сезон 2 Серия 27
16 апреля 2023
Серия 28 62. Bölüm
Сезон 2 Серия 28
30 апреля 2023
Серия 29 63. Bölüm
Сезон 2 Серия 29
7 мая 2023
График выхода всех сериалов
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