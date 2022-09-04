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Дикая река 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дикая река
Киноафиша Сериалы Дикая река Сезоны Сезон 1

Savage River 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дикая река»

В 1 сезоне сериала «Дикая река» молодая женщина по имени Мики Андерсон возвращается в родной городок Сэвидж-Ривер после десяти лет тюрьмы. Героиня полна решимости наладить свою жизнь, но очередное убийство снова привлекает к ней всеобщее внимание. Мики становится главной подозреваемой. Тем временем горожане готовятся к ежегодному празднованию Дня города. Мики надеется, что хотя бы на этот раз ее не арестуют. По мере того как детектив Рэйчел Кеннеди приступает к расследованию нового убийства, выясняется, что многие жители города хранят свои тайны. Вскоре мотивы преступления становятся очевидны.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дикая река» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 октября 2022
График выхода всех сериалов
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