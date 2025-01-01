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Люди ничего не делают
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Люди ничего не делают, список сезонов
People Just Do Nothing
Год выпуска
2014
Страна
Великобритания
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
BBC Two
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Люди ничего не делают»
Сезон 1 / Season 1
4 эпизода
20 июля 2014 - 3 августа 2014
Сезон 2 / Season 2
5 эпизодов
15 июля 2015 - 12 августа 2015
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
17 августа 2016 - 21 сентября 2016
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
15 августа 2017 - 19 сентября 2017
Сезон 5 / Season 5
6 эпизодов
12 ноября 2018 - 17 декабря 2018
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