Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Люди ничего не делают 2014 - 2018 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Люди ничего не делают
Киноафиша Сериалы Люди ничего не делают Сезоны Сезон 2

People Just Do Nothing
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Люди ничего не делают»

Во 2 сезоне сериала «Люди ничего не делают» Гринд готовится к крестинам сына, но никак не может остановить свой выбор крестного отца на одном из друзей, так как другие могут обидеться. Тем временем Мишель приступает к своей новой пробной работе в салоне красоты. Это значит, что крутому радиоведущему MC Гринду предстоит смириться с непривычными обязанностями няни. Чабудди Джи готовится к своему последнему бизнес-проекту. Он открывает модный клуб «Пузырьки шампанского», успех или провал которого отразится и на радиостанции Kurupt FM. Ребята должны выступить на открытии в качестве хедлайнеров. 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Люди ничего не делают» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Крестный отец The Godfather
Сезон 2 Серия 1
15 июля 2015
Няня The Babysitter
Сезон 2 Серия 2
22 июля 2015
Засуха сорняков Weed Drought
Сезон 2 Серия 3
29 июля 2015
Продвижение Promotion
Сезон 2 Серия 4
5 августа 2015
Клубная ночь Clubnight
Сезон 2 Серия 5
12 августа 2015
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше