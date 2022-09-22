Пересмотрели все советские хиты? Тогда вот вам тест — угадайте, из каких фильмов эти 5 фраз

Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов

25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов

Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести

Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года

Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря

«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)

Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная

От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»

До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры