Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Люди ничего не делают
Новости
Новости о сериале «Люди ничего не делают»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Новости о сериале «Люди ничего не делают»
Вся информация о сериале
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Если вам нравится тонкий юмор, нередко щедро сдобренный едким сарказмом и шутками чернее ночи, советуем обратить внимание на эти проекты.
Написать
22 сентября 2022 12:00
Пересмотрели все советские хиты? Тогда вот вам тест — угадайте, из каких фильмов эти 5 фраз
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов
Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря
«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667