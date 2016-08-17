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Люди ничего не делают 2014 - 2018 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Люди ничего не делают
Киноафиша Сериалы Люди ничего не делают Сезоны Сезон 3

People Just Do Nothing
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 августа 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Люди ничего не делают»

В 3 сезоне сериала «Люди ничего не делают» над миром нависает предстоящий День святого Валентина, а значит, все герои должны срочно найти себе пару на этот праздник… или хотя бы не испортить уже существующие отношения. Мишель выбирает место для свадьбы, однако Гринд не проявляет должного энтузиазма в организации торжества, чем постоянно выводит невесту из себя. Группа Kurupt FM записывает новый сингл в стиле instant classic. Чабадди Джи находится в активном поиске второй половинки, но неудачливому бизнесмену катастрофически не везет и на личном фронте. Бейтс сталкивается с перспективой скорого отцовства.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Люди ничего не делают» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Дубляж Dubplate
Сезон 3 Серия 1
17 августа 2016
Контракт на запись Record Deal
Сезон 3 Серия 2
24 августа 2016
Судебное дело Court Case
Сезон 3 Серия 3
31 августа 2016
Новые Друзья New Friends
Сезон 3 Серия 4
7 сентября 2016
Ипсвич Ipswich
Сезон 3 Серия 5
14 сентября 2016
Валентим Valentimes
Сезон 3 Серия 6
21 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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