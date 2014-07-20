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Люди ничего не делают 2014 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Люди ничего не делают
Киноафиша Сериалы Люди ничего не делают Сезоны Сезон 1

People Just Do Nothing
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Люди ничего не делают»

В 1 сезоне сериала «Люди ничего не делают» Гринд мечтает стать радиоведущим, но его не принимают работать ни на одну станцию. Тогда он решает создать собственное независимое СМИ у себя в гараже на западе Брентфорда. Ему помогает его верный приятель Бейтс, который становится диджеем новой волны и крутит в эфире драм-н-бейс. Пиратская радиостанция получает название Kurupt FM. Однако в первые же дни своей работы друзья сталкиваются с первыми проблемами: жители соседних домов жалуются на шум. У ребят нет средств на качественную звукоизоляцию своей «студии», поэтому они ищут спонсора. Им становится местный предприниматель Чабудди Джи.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Люди ничего не делают» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Секретное место Secret Location
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2014
День рождения Энжела Angel's Birthday
Сезон 1 Серия 2
27 июля 2014
Соревнование Competition
Сезон 1 Серия 3
3 августа 2014
Веб-сайт The Website
Сезон 1 Серия 4
3 августа 2014
График выхода всех сериалов
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