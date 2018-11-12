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Люди ничего не делают 2014 - 2018, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Люди ничего не делают
Киноафиша Сериалы Люди ничего не делают Сезоны Сезон 5

People Just Do Nothing
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 12 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Люди ничего не делают»

В 5 сезоне сериала «Люди ничего не делают» коллектив Kurupt FM ждут серьезные перемены. Дом Гринда и Мишель подлежит сносу из-за ветхости, на его месте будет возведет новый микрорайон. Это значит, что офис студии придется переносить, причем возможно даже за пределы города. Тем временем на студию совершается налет, и грабители выносят все оборудование. Гринд, Бейтс, Стивс и Чабудди выслеживают преступников, чтобы как можно скорее вернуть Kurupt FM в эфир. Но вещание в прежнем формате больше не пользуется популярностью, так что ребятам придется освоить тонкости прямого включения.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Люди ничего не делают» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Автомобильный багажник Car Boot
Сезон 5 Серия 1
12 ноября 2018
Интернет-радио Internet Radio
Сезон 5 Серия 2
19 ноября 2018
Музыкальное видео Music Video
Сезон 5 Серия 3
26 ноября 2018
Определенно астма Definitely Asthma
Сезон 5 Серия 4
3 декабря 2018
Старею Getting Old
Сезон 5 Серия 5
10 декабря 2018
Концовка Outro
Сезон 5 Серия 6
17 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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