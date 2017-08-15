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Люди ничего не делают 2014 - 2018 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Люди ничего не делают
Киноафиша Сериалы Люди ничего не делают Сезоны Сезон 4

People Just Do Nothing
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Люди ничего не делают»

В 4 сезоне сериала «Люди ничего не делают» Гринд тяжело переживает разрыв с Мишель. Он переезжает в квартиру Стивса и обзаводится новой дурной привычкой. Остальная часть Kurupt FM пытается отучить своего ведущего от наркотиков. Мишель и Энджел принимают участие в платной модельной фотосессии, которая быстро кружит им головы. Тем временем в городке появляется конкурирующая пиратская радиостанция с названием Kold FM, которая крадет идеи и аудиторию ребят. Стивс, Бейтс и Гринд делают все возможное, чтобы извести подлых плагиаторов: от хулиганских звонков в студию до похищения домашних животных.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Люди ничего не делают» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Скользящий Slipping
Сезон 4 Серия 1
15 августа 2017
Соперничество Rivalry
Сезон 4 Серия 2
22 августа 2017
Война War
Сезон 4 Серия 3
29 августа 2017
Боссы Bosses
Сезон 4 Серия 4
5 сентября 2017
Олени и куры Stags & Hens
Сезон 4 Серия 5
12 сентября 2017
Свадьба The Wedding
Сезон 4 Серия 6
19 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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