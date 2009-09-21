Теория большого взрыва 2007 - 2019 18 серия 3 сезон
8.5Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Теория большого взрыва»
Флуктуации электрооткрывашки
Сезон 3 / Серия 121 сентября 2009
Гипотеза Джимини
Сезон 3 / Серия 228 сентября 2009
Готовицкое отклонение
Сезон 3 / Серия 35 октября 2009
Пиратское решение
Сезон 3 / Серия 412 октября 2009
Пресмыкающееся следствие обернутой конфеты
Сезон 3 / Серия 519 октября 2009
Кукурузное завихрение
Сезон 3 / Серия 62 ноября 2009
Усиление гитариста
Сезон 3 / Серия 79 ноября 2009
Дефицит самоклеющихся утят
Сезон 3 / Серия 816 ноября 2009
Формула мести
Сезон 3 / Серия 923 ноября 2009
Эксперимент с гориллой
Сезон 3 / Серия 107 декабря 2009
Материнская конгруэнтность
Сезон 3 / Серия 1114 декабря 2009
Экстрасенсорное завихрение
Сезон 3 / Серия 1211 января 2010
Реакция Бозмана
Сезон 3 / Серия 1318 января 2010
Приближение Эйнштейна
Сезон 3 / Серия 141 февраля 2010
Большое адронное столкновение
Сезон 3 / Серия 158 февраля 2010
Приобретение чего-либо большего
Сезон 3 / Серия 161 марта 2010
Прелестная фрагментация
Сезон 3 / Серия 178 марта 2010
Брючная альтернатива
Сезон 3 / Серия 1822 марта 2010
Рекуррентность Уитона
Сезон 3 / Серия 1912 апреля 2010
Спагеттивный катализатор
Сезон 3 / Серия 203 мая 2010
Стимуляция Плимптона
Сезон 3 / Серия 2110 мая 2010
Имплементация лестницы
Сезон 3 / Серия 2217 мая 2010
Лунное возбуждение
Сезон 3 / Серия 2324 мая 2010
О чем серия
В 3 сезоне 18 серии сериала «Теория большого взрыва» Шелдон должен получить университетскую премию за вклад в науку, но из-за страха сцены он не может произнести речь. Пенни, Леонард, Говард и Радж пытаются помочь ему преодолеть эту боязнь.
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
В августе палочки от мороженого не выбрасываю: 7 способов использовать это «деревянное золото» дома и на даче
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail