Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 3 Серия 14

Теория большого взрыва 2007 - 2019 14 серия 3 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Теория большого взрыва»
Флуктуации электрооткрывашки
Сезон 3 / Серия 1 21 сентября 2009
Гипотеза Джимини
Сезон 3 / Серия 2 28 сентября 2009
Готовицкое отклонение
Сезон 3 / Серия 3 5 октября 2009
Пиратское решение
Сезон 3 / Серия 4 12 октября 2009
Пресмыкающееся следствие обернутой конфеты
Сезон 3 / Серия 5 19 октября 2009
Кукурузное завихрение
Сезон 3 / Серия 6 2 ноября 2009
Усиление гитариста
Сезон 3 / Серия 7 9 ноября 2009
Дефицит самоклеющихся утят
Сезон 3 / Серия 8 16 ноября 2009
Формула мести
Сезон 3 / Серия 9 23 ноября 2009
Эксперимент с гориллой
Сезон 3 / Серия 10 7 декабря 2009
Материнская конгруэнтность
Сезон 3 / Серия 11 14 декабря 2009
Экстрасенсорное завихрение
Сезон 3 / Серия 12 11 января 2010
Реакция Бозмана
Сезон 3 / Серия 13 18 января 2010
Приближение Эйнштейна
Сезон 3 / Серия 14 1 февраля 2010
Большое адронное столкновение
Сезон 3 / Серия 15 8 февраля 2010
Приобретение чего-либо большего
Сезон 3 / Серия 16 1 марта 2010
Прелестная фрагментация
Сезон 3 / Серия 17 8 марта 2010
Брючная альтернатива
Сезон 3 / Серия 18 22 марта 2010
Рекуррентность Уитона
Сезон 3 / Серия 19 12 апреля 2010
Спагеттивный катализатор
Сезон 3 / Серия 20 3 мая 2010
Стимуляция Плимптона
Сезон 3 / Серия 21 10 мая 2010
Имплементация лестницы
Сезон 3 / Серия 22 17 мая 2010
Лунное возбуждение
Сезон 3 / Серия 23 24 мая 2010
О чем серия

В 3 сезоне 14 серии сериала «Теория большого взрыва» Шелдон никак не может разобраться со сложной физической задачей. Следуя примеру Эйнштейна, Шелдон решает сменить деятельность с умственной на физическую и устраивается на работу к Пенни.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1038 комментариев
На ярком солнце
На ярком солнце 4 комментария
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры 23 комментария
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше