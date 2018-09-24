Теория большого взрыва 2007 - 2019 13 серия 12 сезон
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Все серии 12 сезона «Теория большого взрыва»
Супружеская конфигурация
Сезон 12 / Серия 124 сентября 2018
Свадебный подарок с червоточиной
Сезон 12 / Серия 227 сентября 2018
Калькуляция деторождения
Сезон 12 / Серия 34 октября 2018
Турбулентность Тэма
Сезон 12 / Серия 411 октября 2018
Столкновение в планетарии
Сезон 12 / Серия 518 октября 2018
Имитация возмущения
Сезон 12 / Серия 625 октября 2018
Назначение гранта
Сезон 12 / Серия 71 ноября 2018
Осуществление отклонения
Сезон 12 / Серия 88 ноября 2018
Отрицание цитирования
Сезон 12 / Серия 915 ноября 2018
Видеомагнитофонное озарение
Сезон 12 / Серия 106 декабря 2018
Пейнтбольное распыление
Сезон 12 / Серия 113 января 2019
Предложение размножения
Сезон 12 / Серия 1210 января 2019
Поляризация подтверждения
Сезон 12 / Серия 1317 января 2019
Появление метеорита
Сезон 12 / Серия 1431 января 2019
Донорские колебания
Сезон 12 / Серия 157 февраля 2019
Воронка игры «Dungeons & Dragons»
Сезон 12 / Серия 1621 февраля 2019
Оценивание на конференции
Сезон 12 / Серия 177 марта 2019
Собрание лауреатов
Сезон 12 / Серия 184 апреля 2019
Лишение вдохновения
Сезон 12 / Серия 1918 апреля 2019
Реверберация решения
Сезон 12 / Серия 2025 апреля 2019
Раскол из-за плагиата
Сезон 12 / Серия 212 мая 2019
Примирение с матерью
Сезон 12 / Серия 229 мая 2019
Константа перемен
Сезон 12 / Серия 2316 мая 2019
Стокгольмский синдром
Сезон 12 / Серия 2416 мая 2019
О чем серия
В 12 сезоне 13 серии сериала «Теория большого взрыва» команда физиков из Чикаго подтверждает теорию суперасимметрии. А Бернадетт хочет, чтобы Пенни возглавила команду продаж ее лекарства. Но подруга не разделяет ее желание.
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