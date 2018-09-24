Теория большого взрыва 2007 - 2019 11 серия 12 сезон
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Все серии 12 сезона «Теория большого взрыва»
Супружеская конфигурация
Сезон 12 / Серия 124 сентября 2018
Свадебный подарок с червоточиной
Сезон 12 / Серия 227 сентября 2018
Калькуляция деторождения
Сезон 12 / Серия 34 октября 2018
Турбулентность Тэма
Сезон 12 / Серия 411 октября 2018
Столкновение в планетарии
Сезон 12 / Серия 518 октября 2018
Имитация возмущения
Сезон 12 / Серия 625 октября 2018
Назначение гранта
Сезон 12 / Серия 71 ноября 2018
Осуществление отклонения
Сезон 12 / Серия 88 ноября 2018
Отрицание цитирования
Сезон 12 / Серия 915 ноября 2018
Видеомагнитофонное озарение
Сезон 12 / Серия 106 декабря 2018
Пейнтбольное распыление
Сезон 12 / Серия 113 января 2019
Предложение размножения
Сезон 12 / Серия 1210 января 2019
Поляризация подтверждения
Сезон 12 / Серия 1317 января 2019
Появление метеорита
Сезон 12 / Серия 1431 января 2019
Донорские колебания
Сезон 12 / Серия 157 февраля 2019
Воронка игры «Dungeons & Dragons»
Сезон 12 / Серия 1621 февраля 2019
Оценивание на конференции
Сезон 12 / Серия 177 марта 2019
Собрание лауреатов
Сезон 12 / Серия 184 апреля 2019
Лишение вдохновения
Сезон 12 / Серия 1918 апреля 2019
Реверберация решения
Сезон 12 / Серия 2025 апреля 2019
Раскол из-за плагиата
Сезон 12 / Серия 212 мая 2019
Примирение с матерью
Сезон 12 / Серия 229 мая 2019
Константа перемен
Сезон 12 / Серия 2316 мая 2019
Стокгольмский синдром
Сезон 12 / Серия 2416 мая 2019
О чем серия
В 12 сезоне 11 серии сериала «Теория большого взрыва» президент института просит Эми дать интервью по теме суперасимметрии, но без Шелдона. Дениз тем временем намекает Стюарту, что они могут съехаться, но он пугается и сбегает от ответа.
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