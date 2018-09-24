Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 12 Серия 11

Теория большого взрыва 2007 - 2019 11 серия 12 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 12 сезона «Теория большого взрыва»
Супружеская конфигурация
Сезон 12 / Серия 1 24 сентября 2018
Свадебный подарок с червоточиной
Сезон 12 / Серия 2 27 сентября 2018
Калькуляция деторождения
Сезон 12 / Серия 3 4 октября 2018
Турбулентность Тэма
Сезон 12 / Серия 4 11 октября 2018
Столкновение в планетарии
Сезон 12 / Серия 5 18 октября 2018
Имитация возмущения
Сезон 12 / Серия 6 25 октября 2018
Назначение гранта
Сезон 12 / Серия 7 1 ноября 2018
Осуществление отклонения
Сезон 12 / Серия 8 8 ноября 2018
Отрицание цитирования
Сезон 12 / Серия 9 15 ноября 2018
Видеомагнитофонное озарение
Сезон 12 / Серия 10 6 декабря 2018
Пейнтбольное распыление
Сезон 12 / Серия 11 3 января 2019
Предложение размножения
Сезон 12 / Серия 12 10 января 2019
Поляризация подтверждения
Сезон 12 / Серия 13 17 января 2019
Появление метеорита
Сезон 12 / Серия 14 31 января 2019
Донорские колебания
Сезон 12 / Серия 15 7 февраля 2019
Воронка игры «Dungeons & Dragons»
Сезон 12 / Серия 16 21 февраля 2019
Оценивание на конференции
Сезон 12 / Серия 17 7 марта 2019
Собрание лауреатов
Сезон 12 / Серия 18 4 апреля 2019
Лишение вдохновения
Сезон 12 / Серия 19 18 апреля 2019
Реверберация решения
Сезон 12 / Серия 20 25 апреля 2019
Раскол из-за плагиата
Сезон 12 / Серия 21 2 мая 2019
Примирение с матерью
Сезон 12 / Серия 22 9 мая 2019
Константа перемен
Сезон 12 / Серия 23 16 мая 2019
Стокгольмский синдром
Сезон 12 / Серия 24 16 мая 2019
О чем серия

В 12 сезоне 11 серии сериала «Теория большого взрыва» президент института просит Эми  дать интервью по теме суперасимметрии, но без Шелдона. Дениз тем временем намекает Стюарту, что они могут съехаться, но он пугается и сбегает от ответа.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1037 комментариев
На ярком солнце
На ярком солнце 4 комментария
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры 23 комментария
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше