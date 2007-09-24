Теория большого взрыва 2007 - 2019 2 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Теория большого взрыва»
Пилот
Сезон 1 / Серия 124 сентября 2007
Теория квартирного хаоса
Сезон 1 / Серия 21 октября 2007
Фактор возбуждения — ноль
Сезон 1 / Серия 38 октября 2007
Академический отпуск
Сезон 1 / Серия 415 октября 2007
По ту сторону галстука
Сезон 1 / Серия 522 октября 2007
Костюмированная вечеринка
Сезон 1 / Серия 629 октября 2007
Четыре минус один
Сезон 1 / Серия 75 ноября 2007
Чудодейственный «кузнечик
Сезон 1 / Серия 812 ноября 2007
Противостояние
Сезон 1 / Серия 917 марта 2008
Совокупность лжи
Сезон 1 / Серия 1024 марта 2008
Несносный больной
Сезон 1 / Серия 1131 марта 2008
Умный и ещё умнее
Сезон 1 / Серия 1214 апреля 2008
Турнир по физике
Сезон 1 / Серия 1321 апреля 2008
Машина времени
Сезон 1 / Серия 1428 апреля 2008
Шелдон 2.0
Сезон 1 / Серия 155 мая 2008
Сюрприз для Леонарда
Сезон 1 / Серия 1612 мая 2008
Кот Шрёдингера
Сезон 1 / Серия 1719 мая 2008
О чем серия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Теория большого взрыва» по просьбе Пенни, пока она на работе, Леонард и Шелдон поднимают ее новую мебель. Увидев, в каком ужасном бардаке живет новая соседка, Шелдон не выдерживает и наводит там идеальный порядок.
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
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Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
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