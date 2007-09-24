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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 1 Серия 1

Теория большого взрыва 2007 - 2019 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Теория большого взрыва»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2007
Теория квартирного хаоса
Сезон 1 / Серия 2 1 октября 2007
Фактор возбуждения — ноль
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 2007
Академический отпуск
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2007
По ту сторону галстука
Сезон 1 / Серия 5 22 октября 2007
Костюмированная вечеринка
Сезон 1 / Серия 6 29 октября 2007
Четыре минус один
Сезон 1 / Серия 7 5 ноября 2007
Чудодейственный «кузнечик
Сезон 1 / Серия 8 12 ноября 2007
Противостояние
Сезон 1 / Серия 9 17 марта 2008
Совокупность лжи
Сезон 1 / Серия 10 24 марта 2008
Несносный больной
Сезон 1 / Серия 11 31 марта 2008
Умный и ещё умнее
Сезон 1 / Серия 12 14 апреля 2008
Турнир по физике
Сезон 1 / Серия 13 21 апреля 2008
Машина времени
Сезон 1 / Серия 14 28 апреля 2008
Шелдон 2.0
Сезон 1 / Серия 15 5 мая 2008
Сюрприз для Леонарда
Сезон 1 / Серия 16 12 мая 2008
Кот Шрёдингера
Сезон 1 / Серия 17 19 мая 2008
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Теория большого взрыва» в квартире напротив появляется новая очаровательная соседка Пенни. Леонард решает поступить гостеприимно и приглашает ее на ужин в их с Шелдоном квартиру, чтобы познакомиться поближе.

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