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Серийные убийцы Индии: Дневник маньяка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Серийные убийцы Индии: Дневник маньяка
Киноафиша Сериалы Серийные убийцы Индии: Дневник маньяка Сезоны Сезон 1

Indian Predator: The Diary of a Serial Killer 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 51 минута
О чем 1-й сезон сериала «Серийные убийцы Индии: Дневник маньяка»

В 1 сезоне сериала «Серийные убийцы Индии: Дневник маньяка» представлена история убийцы Раджи Коландера, предполагаемого каннибала. Когда в Аллахабаде пропадает молодой и всеми любимый журналист, члены общины собирается вместе, чтобы докопаться до истины. В процессе они находят подозреваемого – супруга местного политического деятеля. Сотрудники правоохранительных органов приходят к заключению, что дело закрыто. Все меняется, когда они находят дневник, в котором есть список из 13 имен, а также дневник погибшего корреспондента. Следствие возобновляется, и полицейским открывается множество новых деталей преступления.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Серийные убийцы Индии: Дневник маньяка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Убийца The Murderer
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2022
Каннибал The Cannibal
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2022
Король The King
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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