Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Плейлист волонтера
Новости
Новости о сериале «Плейлист волонтера»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Плейлист волонтера»
Вся информация о сериале
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года
Реальная история о волонтерских отрядах, детектив о советском маньяке и психологический проект об абьюзивных отношениях.
Написать
25 мая 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре
На этой неделе стриминги предлагают спасти принцессу Пич, поставить гениальный перформанс, отправиться в Китай и стать волонтером.
Написать
19 мая 2023 15:00
Вышел новый трейлер сериала «Плейлист волонтера» во главе с Иваном Янковским
Экранизация true-story романа получила точную дату премьеры на Okko.
Написать
4 мая 2023 16:53
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+
«Плейлист волонтера», «Актрисы», «Дело о пропавшей деревне» и другие интересные проекты.
Написать
17 марта 2023 12:00
Иван Янковский вступает в поисково-спасательный отряд в трейлере сериала «Плейлист волонтера»
Шоу было удостоено четырех наград фестиваля контента стриминговых сервисов «Originals+».
Написать
17 марта 2023 10:09
Победителем второго фестиваля «ORIGINAL+» стал сериал Федора Бондарчука «Актрисы»
Шоу получило награды в категориях «Оригинальный сериал» и «Оригинальное режиссерское видение».
Написать
16 марта 2023 11:53
Объявлена программа фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»
На мероприятии будут показаны самые ожидаемые киноновинки от российский онлайн-сервисов.
Написать
2 марта 2023 16:45
«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667