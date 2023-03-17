Иван Янковский вступает в поисково-спасательный отряд в трейлере сериала «Плейлист волонтера»

Стриминговый сервис Okko опубликовал трейлер драматического сериала «Плейлист волонтера», основанного на одноименном true-story романе реального участника поисково-спасательного движения Мршавко Штапича. Главные роли в шоу исполнили Иван Янковский («Фишер»), Мила Ершова («Фандорин. Азазель»), Александра Урсуляк («Пингвины моей мамы»), Шамиль Хаматов («Обоюдное согласие») и Дмитрий Чеботарев («Вампиры средней полосы»).

В центре сюжета — молодой Штапич (Янковский). Когда-то у героя была семья и карьера, но к своим 25 годам он лишился всего. Оставшись не у дел, он решает устроиться волонтером в поисково-спасательный отряд. Вскоре Штапич становится настоящей звездой движения и приобретает новых товарищей, готовых следовать за ним в огонь и воду ради общей цели. Однако даже успех в этом благородном деле не приносит ему счастья. Герой продолжает разрываться между бывшей женой, неинтересными ему подругами по волонтерскому движению и девушкой по прозвищу Кукла (Ершова), к которой он испытывает сильные чувства. Штапич мечтает обрести внутренний покой, но одних только героических свершений для этого оказывается мало.

Режиссером выступает Максим Свешников, наиболее известный по фильму «Нефутбол» и сериалу «Контейнер». Ранее «Плейлист волонтера» завоевал четыре награды на втором фестивале контента стриминговых сервисов «Originals+»: шоу получило призы за оригинальную музыку и оригинального актера (Янковский), а также приз жюри СМИ и специальный приз от Гильдии кастинг-директоров России за оригинальный актерский ансамбль.

Дата выхода «Плейлиста волонтера» пока неизвестна.