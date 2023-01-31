Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Надвое
Новости
Новости о сериале «Надвое»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Надвое»
Вся информация о сериале
8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь
Фильмы, шутки и смешные моменты из которых вы наверняка знаете наизусть.
Написать
31 января 2023 12:00
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года
Шоу признали лучшим отечественным проектом семь из 22 ведущих критиков России.
Написать
26 декабря 2022 16:06
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье
На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны старого пансиона, поехать с Данилой Козловским и Александром Петровым в Петербург, саботировать свадьбу средневековой принцессы и отразить нападки зомби.
Написать
7 октября 2022 15:00
Отзывы о сериале «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским
Новое шоу Валерия Тодоровского называют неторопливым и лиричным.
Написать
5 октября 2022 14:18
Александр Петров и Данила Козловский любят и страдают в трейлере сериала «Надвое»
Комедийная драма о лучших друзьях также получила дату премьеры на more.tv.
Написать
8 сентября 2022 11:28
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667