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Путь к партнерству 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Путь к партнерству
Киноафиша Сериалы Путь к партнерству Сезоны Сезон 1

Partner Track 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Путь к партнерству»

В 1 сезоне сериала «Путь к партнерству» сюжет следует за молодой и перспективной бизнесвумен Ингрид Юнг. Девушка лишь ступает на профессиональный путь. Она считает себя созданной для работы юриста, ведь у нее есть достаточно решительности и моральных принципов, чтобы приносить людям реальную пользу. Вот только вскоре наивная красавица понимает, что в этом бизнесе важны вовсе не принципы, а деньги. Когда у нее появляется уникальный шанс продвинуться по карьерной лестнице и стать партнером фирмы, Ингрид приходится положить свое будущее на одну чашу весов, а свои идеалы – на другую. Но какая из них перевесит?

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Путь к партнерству График выхода всех сериалов
Сезон 1
Существенное неблагоприятное изменение Material Adverse Change
Сезон 1 Серия 1
26 августа 2022
Метастратегия Meta-Strategy
Сезон 1 Серия 2
26 августа 2022
Смена места проведения Change of Venue
Сезон 1 Серия 3
26 августа 2022
Должное усердие Due Diligence
Сезон 1 Серия 4
26 августа 2022
Вне офиса Out of Office
Сезон 1 Серия 5
26 августа 2022
Отношения с клиентами Client Relations
Сезон 1 Серия 6
26 августа 2022
Тезисы для обсуждения Talking Points
Сезон 1 Серия 7
26 августа 2022
Косвенные убытки Consequential Damages
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2022
Для проформы Pro Forma
Сезон 1 Серия 9
26 августа 2022
Рейд на рассвете Dawn Raid
Сезон 1 Серия 10
26 августа 2022
График выхода всех сериалов
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