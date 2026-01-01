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Награды и номинации «Уроки химии»

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Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
 Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
 Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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