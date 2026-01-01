Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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