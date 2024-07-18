Меню
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024 В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
18 июля 2024 16:13
Ученая Бри Ларсон запускает собственное кулинарное шоу в трейлере сериала «Уроки химии» Вдохновляющая история о женщине, столкнувшейся со стандартами патриархального общества.
15 сентября 2023 14:17
Блестящая ученая Бри Ларсон становится телеведущей в тизере сериала «Уроки химии» Звезда MCU сыграла женщину, которая противостоит стереотипам.
21 апреля 2023 11:25
