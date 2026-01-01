Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Уроки химии Места съёмок

Места и даты съемок сериала Уроки химии

Где снимали известные сцены

Интерьеры и экстерьеры. В роли приюта для мальчиков Святого Луки.
Дом памяти Мэри Эндрюс Кларк — 306 Южная Лома-драйв, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Сцены у озера.
Водохранилище Паддингстоун, региональный парк Фрэнка Г. Бонелли — Виа Верде, 120, Сан-Димас, Калифорния, США
место съёмок
Южная Калифорния, США
место съёмок
Округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
Интерьеры. В студии RBLA снимаются сцены сериала «Supper at Six».
Студия Ace Mission — 516 South Mission Rd, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Натурные съёмки. Снаружи — студия в стиле арт‑деко.
Международный колледж искусств и наук красоты — 5225 W San Fernando Rd, Атватер-Виллидж, Лос-Анджелес, Калифорния, США
В роли Алабамы, включая сцены в церкви и сцены у дерева/с фисташками.
Музей «Херитидж-сквер» — ул. Хомер, 3800, Монтецито-Хайтс, Лос-Анджелес, Калифорния, США
В качестве экстерьеров района Шугар-Хилл.
Саут-Пасадена, Калифорния, США
Интерьер и экстерьер. Сцена на рынке.
Big 6 Market — бульвар Саут Рампарт, дом 550, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Сцены у бассейна
Altadena Town & Country Club, 2290 Country Club Dr, Альтадена, Калифорния, США
В роли лабораторий Хастингс — в частности Xavier Hall на кампусе LMU.
Университет Лойола-Мэримаунт — 1 LMU Drive, Уэстчестер, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Даты съемок сериала Уроки химии

  • Август 2022 - Декабрь 2022
