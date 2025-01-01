Dr. Robert Donatti Мисс Зотт, я руковожу более сотней лучших химиков страны, которые, в свою очередь, ведут прорывовую работу. Они используют оборудование стоимостью тысячи долларов для этой работы. И когда я слышу, что лаборант использует наше оборудование после часов без должного контроля, у меня возникают сомнения.

Elizabeth Zott Сэр, я могу объяснить. У меня степень магистра по химии из UCLA, где я изучала клеточный метаболизм нуклеиновых кислот. Тем не менее, я работала в свободное время, никогда не во время смены, проводя собственные эксперименты по абиогенезу. Я синтезирую простые, малые молекулы в нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. Мои исследования очень многообещающие, и я намерена подать заявку на Ремсон.

Dr. Robert Donatti Дорогая леди, оставив в стороне тот факт, что вы используете лабораторное оборудование без должного контроля со стороны химика...

Elizabeth Zott [Зотт перебивает] Я химик.

Dr. Robert Donatti Наши химики имеют докторские степени. Я никогда не смогу выставить имя Хейстингс на заявку лаборанта, который гордо раскачивает свою степень магистра из UCLA.

Elizabeth Zott Я была лучшей в классе...

Dr. Robert Donatti Мисс Зотт...

Elizabeth Zott ...и я верю, что работа заговорит сама за себя.