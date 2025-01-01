Меню
Цитаты из сериала Уроки химии

Цитаты из сериала Уроки химии

Elizabeth Zott Дети, накройте на стол. Вашей маме нужно немного побыть одной.
Elizabeth Zott Конечно, я бы продвинулась в своих исследованиях гораздо дальше, если бы не готовила отличное кофе для посредственных учёных.
Calvin Evans Ты на грани крупного научного прорыва. Тебе нужно поговорить с Дона́тти.
Elizabeth Zott Я это сделала. Он сказал 'нет'.
Calvin Evans Это не имеет смысла. Почему?
Elizabeth Zott Дискриминация по половому признаку.
Calvin Evans Что?
Elizabeth Zott Ну, также политика, фаворитизм и общая несправедливость. Но да, в основном это дискриминация по половому признаку.
Calvin Evans Я не понимаю. Почему кто-то стал бы дискриминировать из-за чего-то столь несущественного, как пол?
Calvin Evans Привет, я просто... Я хочу еще раз извиниться за тот день. Я был, ээ...
Elizabeth Zott [Элизабета перебивает] Я не могу принять твои извинения. Я бы хотела, но ты не понимаешь, за что именно извиняешься. Так что вся эта затея бессмысленна. Да, я позаимствовала немного твоей рибозы. Немного из очень обильного запаса, если можно так сказать. Но все ресурсы и полное внимание научного сообщества у тебя под рукой, а ты делаешь это само собой разумеющимся. Ты, должно быть, умный, судя по твоим многочисленным достижениям. Но ты ходишь, как... как... как параноидальный, неблагодарный, хрупкий человек. Так что, отвечая на твой предыдущий комментарий, я не ненавижу тебя. Просто я... я не люблю тебя.
Calvin Evans Спасибо. О, я-э, у меня есть кое-что для тебя.
[Дарит Элизабете рибозу]
Calvin Evans [после того, как попробовал торт, который испекла Элизабет] Ничего себе, Элизабет. Ты настоящая художница.
Elizabeth Zott Это просто... базовая химия.
Dr. Robert Donatti Мисс Зотт, я руковожу более сотней лучших химиков страны, которые, в свою очередь, ведут прорывовую работу. Они используют оборудование стоимостью тысячи долларов для этой работы. И когда я слышу, что лаборант использует наше оборудование после часов без должного контроля, у меня возникают сомнения.
Elizabeth Zott Сэр, я могу объяснить. У меня степень магистра по химии из UCLA, где я изучала клеточный метаболизм нуклеиновых кислот. Тем не менее, я работала в свободное время, никогда не во время смены, проводя собственные эксперименты по абиогенезу. Я синтезирую простые, малые молекулы в нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. Мои исследования очень многообещающие, и я намерена подать заявку на Ремсон.
Dr. Robert Donatti Дорогая леди, оставив в стороне тот факт, что вы используете лабораторное оборудование без должного контроля со стороны химика...
Elizabeth Zott [Зотт перебивает] Я химик.
Dr. Robert Donatti Наши химики имеют докторские степени. Я никогда не смогу выставить имя Хейстингс на заявку лаборанта, который гордо раскачивает свою степень магистра из UCLA.
Elizabeth Zott Я была лучшей в классе...
Dr. Robert Donatti Мисс Зотт...
Elizabeth Zott ...и я верю, что работа заговорит сама за себя.
Dr. Robert Donatti Вы просто недостаточно умны.
Элизабет Зотт Ты не любишь меня? Почему ты не любишь меня?
Calvin Evans Элизабета, нам нужно готовить!
Харриет Слоун Что случилось?
Елизавета Зотт [короткая пауза] Я выиграла.
Elizabeth Zott Поддайся своим естественным инстинктам.
