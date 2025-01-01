Elizabeth ZottНу, также политика, фаворитизм и общая несправедливость. Но да, в основном это дискриминация по половому признаку.
Calvin EvansЯ не понимаю. Почему кто-то стал бы дискриминировать из-за чего-то столь несущественного, как пол?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Calvin EvansПривет, я просто... Я хочу еще раз извиниться за тот день. Я был, ээ...
Elizabeth Zott[Элизабета перебивает] Я не могу принять твои извинения. Я бы хотела, но ты не понимаешь, за что именно извиняешься. Так что вся эта затея бессмысленна. Да, я позаимствовала немного твоей рибозы. Немного из очень обильного запаса, если можно так сказать. Но все ресурсы и полное внимание научного сообщества у тебя под рукой, а ты делаешь это само собой разумеющимся. Ты, должно быть, умный, судя по твоим многочисленным достижениям. Но ты ходишь, как... как... как параноидальный, неблагодарный, хрупкий человек. Так что, отвечая на твой предыдущий комментарий, я не ненавижу тебя. Просто я... я не люблю тебя.
Dr. Robert DonattiМисс Зотт, я руковожу более сотней лучших химиков страны, которые, в свою очередь, ведут прорывовую работу. Они используют оборудование стоимостью тысячи долларов для этой работы. И когда я слышу, что лаборант использует наше оборудование после часов без должного контроля, у меня возникают сомнения.
Elizabeth ZottСэр, я могу объяснить. У меня степень магистра по химии из UCLA, где я изучала клеточный метаболизм нуклеиновых кислот. Тем не менее, я работала в свободное время, никогда не во время смены, проводя собственные эксперименты по абиогенезу. Я синтезирую простые, малые молекулы в нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. Мои исследования очень многообещающие, и я намерена подать заявку на Ремсон.
Dr. Robert DonattiДорогая леди, оставив в стороне тот факт, что вы используете лабораторное оборудование без должного контроля со стороны химика...