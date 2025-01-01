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Уроки химии, список сезонов
Lessons in Chemistry
18+
Год выпуска
2023
Страна
США
Эпизод длится
48 минут
Стрим-сервис
Apple TV+
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.2
IMDb
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Список сезонов сериала «Уроки химии»
Сезон 1
8 эпизодов
13 октября 2023 - 22 ноября 2023
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