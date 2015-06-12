В 1 сезоне сериала «Василиса» в центре событий оказывается простая русская крестьянка Василиса Кожина. В нее влюбляется именитый дворянин Иван Рокотов, хотя для России в девятнадцатом столетии такой мезальянс был немыслим. Но влюбленные расстались не из-за осуждения со стороны общественности, а из-за начала жестокой кровопролитной войны с армией Наполеона, которая бесцеремонно вторглась в Россию. Иван вошел в состав регулярной армии и встал на защиту Родины. Василиса не осталась в стороне. Смелая и умная крестьянка организовала партизанский отряд, объединив вокруг себя молодых людей и вдов.