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Василиса 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Василиса
Киноафиша Сериалы Василиса Сезоны Сезон 1

Василиса 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Василиса»

В 1 сезоне сериала «Василиса» в центре событий оказывается простая русская крестьянка Василиса Кожина. В нее влюбляется именитый дворянин Иван Рокотов, хотя для России в девятнадцатом столетии такой мезальянс был немыслим. Но влюбленные расстались не из-за осуждения со стороны общественности, а из-за начала жестокой кровопролитной войны с армией Наполеона, которая бесцеремонно вторглась в Россию. Иван вошел в состав регулярной армии и встал на защиту Родины. Василиса не осталась в стороне. Смелая и умная крестьянка организовала партизанский отряд, объединив вокруг себя молодых людей и вдов.

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Василиса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 июня 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 июня 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 июня 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 июня 2015
График выхода всех сериалов
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