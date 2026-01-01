Фильмография
Люсия Сардо
Lucia Sardo
Дата рождения
13 декабря 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Сиракузы, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Мятежная сицилийка
(2008)
5.8
Итало Барокко
(2014)
5.8
Сальваторе - это и есть жизнь
(2006)
Фильмография Люсия Сардо
5.8
Итало Барокко
Italo Barocco
комедия
2014, Италия
5.6
Утерянные поцелуи
I baci mai dati
драма
2010, Италия
6.9
Мятежная сицилийка
Siciliana ribelle, La
драма
2008, Италия
5.8
Сальваторе - это и есть жизнь
Salvatore - Questa è la vita
драма
2006, Италия
5.1
Бунтарь
La ribelle
драма
1993, Италия
