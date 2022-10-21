В 1 сезоне сериала «Вкус к жизни» события разворачиваются в сицилийской провинции, где одна женщина по имени Темби влюбляется с первого взгляда в профессионального шеф-повара Саро. Традиционная сицилийская семья Саро была не в восторге от его отношений с темнокожей женщиной из США, но это не остановило молодых людей. Они отправляются в Лос-Анджелес и удочеряют девочку. Их надежды на будущее разбивает известие о том, что у Саро обнаружили онкологическое заболевание. Три лета Темби проводит в Сицилии со своей дочерью Зелой. Она начинает строить жизнь без супруга, воспитывая девочку так, как они бы сделали это вместе.