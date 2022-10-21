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Вкус к жизни 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вкус к жизни
Киноафиша Сериалы Вкус к жизни Сезоны Сезон 1

From Scratch 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вкус к жизни»

В 1 сезоне сериала «Вкус к жизни» события разворачиваются в сицилийской провинции, где одна женщина по имени Темби влюбляется с первого взгляда в профессионального шеф-повара Саро. Традиционная сицилийская семья Саро была не в восторге от его отношений с темнокожей женщиной из США, но это не остановило молодых людей. Они отправляются в Лос-Анджелес и удочеряют девочку. Их надежды на будущее разбивает известие о том, что у Саро обнаружили онкологическое заболевание. Три лета Темби проводит в Сицилии со своей дочерью Зелой. Она начинает строить жизнь без супруга, воспитывая девочку так, как они бы сделали это вместе.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вкус к жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первая проба First Tastes
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2022
Зерно и плевел Carne e Ossa
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2022
Вилла. Метла. Пирог A Villa. A Broom
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2022
Горький миндаль Bitter Almonds
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2022
Хлеб и слезы Bread and Brine
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2022
Наследие Heirlooms
Сезон 1 Серия 6
21 октября 2022
Из огня в полымя Between the Fire and the Pan
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2022
Послевкусие Aftertastes
Сезон 1 Серия 8
21 октября 2022
График выхода всех сериалов
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