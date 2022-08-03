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Вудсток '99: Полный провал 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вудсток '99: Полный провал
Киноафиша Сериалы Вудсток '99: Полный провал Сезоны Сезон 1

Trainwreck: Woodstock '99 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вудсток '99: Полный провал»

В 1 сезоне сериала «Вудсток '99: Полный провал» события разворачиваются летом 1999 года, когда в Америке решают повторно провести легендарный рок-фестиваль «Вудсток». Тридцать лет назад, в 1969-м, это событие произвело настоящий фурор, объединив на одной площадке представителей различных субкультур и музыкальных направлений. Фестиваль был практически пронизан идеологией «Make love, not war!», и все зрители чувствовали себя комфортно и безопасно. Но за годы Америка сильно изменилась, в стране начали нарастать волнения, беспорядки и всеобщая тревога. В таких условиях то же самое событие обернулось настоящей катастрофой.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вудсток '99: Полный провал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Как, черт возьми, это произошло? How the F**k Did This Happen?
Сезон 1 Серия 1
3 августа 2022
Керосин. Спичка. Взрыв! Kerosene. Match. Boom!
Сезон 1 Серия 2
3 августа 2022
Вы не можете остановить Бунт в 90-е годы You Can’t Stop a Riot in the 90s
Сезон 1 Серия 3
3 августа 2022
График выхода всех сериалов
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