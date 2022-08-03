Сериал «Вудсток '99: Полный провал» – это документальный музыкальный мини-сериал о трагических последствиях проведения фестиваля «Вудсток» в Америке в 1999 году. Эта легендарная «сборная солянка» рок-исполнителей впервые была организована в 1969-м. Тогда концерт вызвал единогласный восторг аудитории, он был пронизан идеологией «Make love, not war!», взаимоподдержкой, радостью и любовью. Однако повторение фестиваля тридцать лет спустя привело к уличным беспорядкам и ненависти, ведь эпоха сильно изменилась.