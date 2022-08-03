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Киноафиша Сериалы Вудсток '99: Полный провал
Вудсток '99: Полный провал (2022 - …) Clusterf**k: Woodstock '99 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Вудсток '99: Полный провал» – это документальный музыкальный мини-сериал о трагических последствиях проведения фестиваля «Вудсток» в Америке в 1999 году. Эта легендарная «сборная солянка» рок-исполнителей впервые была организована в 1969-м. Тогда концерт вызвал единогласный восторг аудитории, он был пронизан идеологией «Make love, not war!», взаимоподдержкой, радостью и любовью. Однако повторение фестиваля тридцать лет спустя привело к уличным беспорядкам и ненависти, ведь эпоха сильно изменилась.

Вудсток '99: Полный провал - трейлер
Вудсток '99: Полный провал
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Вудсток '99: Полный провал»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 августа 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 августа 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Вудсток '99: Полный провал - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 3 эпизода
 
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