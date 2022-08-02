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Хиллсайдский душитель: Дьявол во плоти 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хиллсайдский душитель: Дьявол во плоти
Киноафиша Сериалы Хиллсайдский душитель: Дьявол во плоти Сезоны Сезон 1

The Hillside Strangler: Devil in Disguise
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хиллсайдский душитель: Дьявол во плоти»

В 1 сезоне сериала «Хиллсайдский душитель: Дьявол во плоти» в центре событий оказываются двоюродные братья Кеннет Бьянки и Анджело Буоно. Им удавалось дурачить жителей Лос-Анджелеса, выдавая себя за сотрудников полиции. При этом они коварно заманивали жертв на вершину холма в восточной части города и жестоко расправлялись с ними. Долгое время преступникам удавалось оставаться безнаказанными. В конце семидесятых в Беллингеме, штат Вашингтон, Бьянки задержали в качестве подозреваемого в убийстве двух местных жительниц. Однако полицейские не сразу связали его имя с серией преступлений в Лос-Анджелесе.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Хиллсайдский душитель: Дьявол во плоти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Город в страхе City in Fear
Сезон 1 Серия 1
2 августа 2022
Двуликий убийца Two-Faced Killer
Сезон 1 Серия 2
2 августа 2022
Второй душитель? The Second Strangler?
Сезон 1 Серия 3
2 августа 2022
Бьянки против Буоно Bianchi vs. Buono
Сезон 1 Серия 4
2 августа 2022
График выхода всех сериалов
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