Галопом по Копенгагену
Новости
Новости о сериале «Галопом по Копенгагену»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Галопом по Копенгагену»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года.
Написать
13 января 2023 15:00
Николас Виндинг Рефн рассказал, чем он вдохновлялся, работая над «Ковбоем из Копенгагена»
Режиссер признался, что в основу сериала была положена сказка и его собственная биография.
Написать
11 января 2023 15:11
На Netflix состоялась премьера мини-сериала Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена»
Шоу повествует о девушке с суперспособностями, решившей отомстить своим обидчикам.
Написать
6 января 2023 12:27
Николас Виндинг Рефн считает, что «голливудская система безвозвратно разваливается»
Датский режиссер считает, что современной киноиндустрии нужно бросить вызов, чтобы она стала лучше и значимее.
Написать
30 декабря 2022 14:44
Девушка в синем жаждет мести в новом трейлере мини-сериала «Ковбой из Копенгагена»
Автором шоу выступает режиссер «Драйва» и «Неонового демона» Николас Виндинг Рефн.
Написать
24 ноября 2022 10:10
Гипнотическое действо в неоновом свете: вышел стильный тизер сериала «Ковбой из Копенгагена»
Создатель «Драйва» Николас Виндинг Рефн вернулся в родную Данию, чтобы создать новую историю о возмездии.
Написать
5 сентября 2022 11:11
