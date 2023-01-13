Меню
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года. 
13 января 2023 15:00
Николас Виндинг Рефн рассказал, чем он вдохновлялся, работая над «Ковбоем из Копенгагена»
Николас Виндинг Рефн рассказал, чем он вдохновлялся, работая над «Ковбоем из Копенгагена» Режиссер признался, что в основу сериала была положена сказка и его собственная биография.
11 января 2023 15:11
На Netflix состоялась премьера мини-сериала Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена»
На Netflix состоялась премьера мини-сериала Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена» Шоу повествует о девушке с суперспособностями, решившей отомстить своим обидчикам.
6 января 2023 12:27
Николас Виндинг Рефн считает, что «голливудская система безвозвратно разваливается»
Николас Виндинг Рефн считает, что «голливудская система безвозвратно разваливается» Датский режиссер считает, что современной киноиндустрии нужно бросить вызов, чтобы она стала лучше и значимее.
30 декабря 2022 14:44
Девушка в синем жаждет мести в новом трейлере мини-сериала «Ковбой из Копенгагена»
Девушка в синем жаждет мести в новом трейлере мини-сериала «Ковбой из Копенгагена» Автором шоу выступает режиссер «Драйва» и «Неонового демона» Николас Виндинг Рефн.
24 ноября 2022 10:10
Гипнотическое действо в неоновом свете: вышел стильный тизер сериала «Ковбой из Копенгагена»
Гипнотическое действо в неоновом свете: вышел стильный тизер сериала «Ковбой из Копенгагена» Создатель «Драйва» Николас Виндинг Рефн вернулся в родную Данию, чтобы создать новую историю о возмездии.
5 сентября 2022 11:11
