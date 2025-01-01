Постеры сериала «Галопом по Копенгагену»

Не хватило 2 сезонов «Песочного человека»? Тогда вот еще 3 сериала, где мистика, кризисы и неоднозначный герой

Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра

На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине

«Мстители», по факту, слабаки? Эти 5 аниме-троек оставят от супергероев Marvel мокрое место – не поздоровится и Доктору Думу

«Халтура за копейки»: после первых серий этот детектив называли заменой «Невскому», но к финалу зрители крутили пальцем у виска

Проходные сезоны были даже в «Симпсонах» и «Южном парке», но эти 5 мультсериалов идеальны от первой до последней серии

«Последний обряд» должен был похоронить «Заклятие», но как бы не так: семейка Уорренов все-таки вернется в еще одном фильме

Все-таки не чудище, а человек: в сериале про Гарри Поттера обязаны исправить главную проблему киношного Волдеморта

«Изделие одноразовое»: «Ночной агент» на Netflix популярней «Игры в кальмара» – почему россияне прозвали триллер «мусором»?

«Красота-то какая, лепота», – произносил Иван Грозный, глядя на Москву: а угадаете хотя бы 3/5 других советских фильма по пейзажу? (тест)