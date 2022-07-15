Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Капкан на судью 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Капкан на судью
Киноафиша Сериалы Капкан на судью Сезоны Сезон 1

Капкан на судью 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Капкан на судью»

В 1 сезоне сериала «Капкан на судью» в центре событий оказывается судья Нестеров, добросовестный сотрудник правовой системы. За многолетнюю службу он заработал репутацию принципиального и честного человека с отменной интуицией на настоящих преступников. В день его 55-летия родственники и сослуживцы собираются на торжество в доме Нестерова. Во время праздника таинственным образом пропадает его дочь Анна. Дело о ее похищении принимается расследовать лучший следователь полиции, майор Забелин. Во время следственных мероприятий выясняется, что у образцового судьи Нестерова немало тайн...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Капкан на судью» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 июля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2022
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше