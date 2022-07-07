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Дочка босса и ее нянька 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дочка босса и ее нянька
Киноафиша Сериалы Дочка босса и ее нянька Сезоны Сезон 1

The Yakuza's Guide to Babysitting
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дочка босса и ее нянька»

В 1 сезоне сериала «Дочка босса и ее нянька» представлена история отношений между дочерью лидера Якудзы и верным подчиненным ее отца. Совсем юная, но очень своенравная и независимая малышка нуждается в защите и опеке. Ее отец решил обратиться к человеку, которому он на самом деле доверяет. Речь идет о его преданном помощнике по кличке Демон Сакураги. 28-летний парень отличается жестоким характером и принципиальностью. Но теперь он должен предстать в роли няньки для милой девочки, с которой оказывается очень много хлопот. Характер у нее далеко не подарок, и она очень скоро дает это понять.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Дочка босса и ее нянька График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 августа 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 августа 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 сентября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 сентября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
22 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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