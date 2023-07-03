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Пазл 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пазл
Киноафиша Сериалы Пазл Сезоны Сезон 1

Pazl 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пазл»

В 1 сезоне сериала «Пазл» капитан Евгения Фирсова расследует гибель своего босса майора Платонова. Во время следственных мероприятий она сталкивается  со множеством препятствий, связанных с обратной стороной «системы» правоохранительных органов. Главная героиня следит за могущественным преступным сообществом внутри ОБЭП. Она ощущает, что не в силах справиться с беспорядками и беспринципностью, которые породила «система». Проводя расследование нескольких заказных убийств своих коллег, Фирсова отказывается идти на уступки и попадает в эпицентр противостояния двух силовых структур. Ее карьере угрожает опасность.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пазл» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 июля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 июля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 июля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 июля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 июля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 июля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 июля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 июля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 июля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 июля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
7 июля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 июля 2023
График выхода всех сериалов
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