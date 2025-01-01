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Киноафиша Сериалы Кукушонок

Кукушонок (2025 - …)

Kukushonok 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

Флегматичному и невозмутимому оперативнику Петру Кувалдину навязывают в стажёры недисциплинированного и безрассудного Клима Кукушкина. Оперативник озадачен таким назначением, но вскоре он узнаёт истинную причину — оказывается, что стажёр является сыном бизнесмена и мецената, который частично спонсирует полицию города. Под угрозой увольнения Пётр принимает парня под своё крыло. Кукушкин оказался весьма далёк от оперативной работы, а все его познания почерпнуты из фильмов и книг. Потакая сыну в его желании стать «крутым копом», его отец Ефим Кукушкин придумал план, который навсегда отобьёт у парня охоту работать в полиции — повседневность и рутина, царящая в работе оперативника, должна разочаровать Клима и заставить вернуться в семейный бизнес. Но гибкий ум Кукушкина начинает цепляться за различные нестыковки в наспех состряпанных делах.

В ролях
В ролях
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Максим Сапрыкин
Максим Сапрыкин
Иван Шибанов
Иван Шибанов
Сандра Элиава
Сандра Элиава
Полина Ватага
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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