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Лихач 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Лихач
Киноафиша Сериалы Лихач Сезоны Сезон 1

Лихач 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лихач»

В 1 сезоне сериала «Лихач» молодой и опытный следователь Сергей Сотников служит заместителем начальника в Уголовном розыске города Сочи. Однажды он получает заманчивое предложение: сместить своего шефа и самому возглавить охоту на преступников. Но мужчина отказывается от такой успешной карьеры ради своего призвания и справедливости. Он предпочитает сам гонять по южным улицам, проникать в подпольные притоны, «брать» бандитов и выслеживать убийц. А помогает ему в этом верная машина. Именно за любовь к быстрой езде коллеги прозвали Сергея Лихачом. Теперь у Сочи есть свой «супергерой».

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лихач» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 августа 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 августа 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 августа 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 августа 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 августа 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
31 августа 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 августа 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 сентября 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
1 сентября 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
2 сентября 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
2 сентября 2020
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
3 сентября 2020
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
3 сентября 2020
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
4 сентября 2020
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
4 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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