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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мария Сандлер
Mariya Sandler
Киноафиша
Персоны
Мария Сандлер
Мария Сандлер
Mariya Sandler
Дата рождения
12 июля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Путешественник
В каком театре играет
Театр на Садовой (Приют комедианта)
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Биография Мария Сандлер
Родилась 12 июля 1986 года.
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Популярные фильмы
7.6
Лихач
(2019)
Фильмография Мария Сандлер
7.6
Лихач
детектив, приключения
2019, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Другие проекты Мария Сандлер
16+
Время и семья Конвей
Информация
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