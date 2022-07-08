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Бу, сучка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бу, сучка
Киноафиша Сериалы Бу, сучка Сезоны Сезон 1

Boo, Bitch
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бу, сучка»

В 1 сезоне сериала «Бу, сучка» события разворачиваются в обычной американской средней школе, где все студенты, как в феодальном обществе, разделены на группы по статусу и популярности. Самые модные и красивые девчонки танцуют в группе поддержки, встречаются с крутыми парнями и, конечно, жестоко подшучивают над аутсайдерами класса. Им живется весело, но вот беда: главная героиня Леа никогда не была в их числе. Разозлившись на свою судьбу, эта скромная старшеклассница решает отомстить обидчикам и в корне изменить свою жизнь. Но наутро все меняется слишком кардинально: Леа превращается в призрака.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бу, сучка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Жизнь - сучка, а потом ты умираешь Life's a Bitch and Then You Die
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2022
Отдыхающее сучье лицо Resting Bitch Face
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2022
Расплата - это сучка Payback's a Bitch
Сезон 1 Серия 3
8 июля 2022
Сучка получила пощечину Bitch Slapped
Сезон 1 Серия 4
8 июля 2022
Фальшивая сучка Fake Bitch
Сезон 1 Серия 5
8 июля 2022
Кто эта сучка? Who Dat Bitch?
Сезон 1 Серия 6
8 июля 2022
Плохая сучка Bad Bitch
Сезон 1 Серия 7
8 июля 2022
Прощай, сучка Bitch, Bye
Сезон 1 Серия 8
8 июля 2022
График выхода всех сериалов
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