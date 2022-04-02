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Поэзия теней: Пламя 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поэзия теней: Пламя
Киноафиша Сериалы Поэзия теней: Пламя Сезоны Сезон 1

Shadowverse Flame
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 50
Продолжительность сезона 20 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поэзия теней: Пламя»

В 1 сезоне сериала «Поэзия теней: Пламя» студент-переводчик Лайт Тенрю переводится учиться в колледж Шадовар – профессиональное учреждение для подготовки игроков в игру Shadowverse. Он присоединяется к одному из семи университетских игровых клубов – «Седьмое Пламя». По несчастью, вскоре выясняется, что именно в этой команде в новом учебном году критически не хватает участников, поэтому над ней висит угроза закрытия. Главный герой решает спасти свой клуб и начинает сам подыскивать новых игроков. Однако теперь ему придется не только собрать команду, но и подготовить ее к встрече с очень сильными соперниками.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Поэзия теней: Пламя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Моя поэзия теней начинается здесь! My Shadowverse Begins Here!
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2022
Это мой гениальный план! This Is My Brilliant Plan!
Сезон 1 Серия 2
9 апреля 2022
Я могу сказать, потому что мы сражались! I Can Tell Because We Battled!
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2022
Леди и джентльмен Lady & Gentleman
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2022
Сделай мне одолжение Do Me a Favor
Сезон 1 Серия 5
30 апреля 2022
Мужество всегда будет придавать вам силы! Courage Will Always Give You Strength!
Сезон 1 Серия 6
7 мая 2022
Это моя сила! That's My Strength!
Сезон 1 Серия 7
14 мая 2022
Ожидания — это проклятие Expectations Are a Curse
Сезон 1 Серия 8
21 мая 2022
Покажи мне свою борьбу! Show Me Your Battle!
Сезон 1 Серия 9
28 мая 2022
Нет смысла становиться серьезным There's No Point in Getting Serious
Сезон 1 Серия 10
4 июня 2022
Мне не нужно твое понимание... I Don't Want Your Understanding...
Сезон 1 Серия 11
11 июня 2022
Вот что делает Поэзию теней веселой! That's What Makes Shadowverse Fun!
Сезон 1 Серия 12
18 июня 2022
Только сильные выживают в Пламени теней! Only the Strong Survive in Shadowverse!
Сезон 1 Серия 13
25 июня 2022
Конечно, у вас его нет! Of Course You Don't Have It!
Сезон 1 Серия 14
2 июля 2022
Сражайтесь по-своему! Battle in a Way That's True to Yourself!
Сезон 1 Серия 15
9 июля 2022
Я покажу тебе настоящую Поэзию теней! I'll Show You Real Shadowverse!
Сезон 1 Серия 16
16 июля 2022
Я хочу, чтобы Поэзия тене взволновала меня! I Want Shadowverse to Excite Me!
Сезон 1 Серия 17
23 июля 2022
Мой ритм - биение сердца дьявола! My Rhythm Is the Heartbeat of a Devil!
Сезон 1 Серия 18
30 июля 2022
У меня есть свой туз в рукаве! I Have My Own Ace in the Hole!
Сезон 1 Серия 19
6 августа 2022
Вот что делает это таким забавным! That's What Makes It So Fun!
Сезон 1 Серия 20
13 августа 2022
Если ты не можешь превзойти меня, в этом нет смысла If You Can't Surpass Me, There's No Point
Сезон 1 Серия 21
20 августа 2022
Я наконец-то нашел тебя! I've Finally Found You!
Сезон 1 Серия 22
27 августа 2022
Вы не можете превзойти короля! You Can't Surpass the King!
Сезон 1 Серия 23
3 сентября 2022
Ты тупой, не так ли? You're Dense, Aren't You?
Сезон 1 Серия 24
10 сентября 2022
Так это твоя истинная форма? So This Is Your True Form?
Сезон 1 Серия 25
17 сентября 2022
Турнир начинается! The Shadowverse Club Tournament Begins!
Сезон 1 Серия 26
1 октября 2022
Я уже не тот, кем был раньше! I'm Not Who I Used to Be!
Сезон 1 Серия 27
8 октября 2022
Я тоже сэмпай для всех! I'm Everybody's Senpai, Too!
Сезон 1 Серия 28
15 октября 2022
Я покажу вам человека, которым я хочу быть! I'll Show You the Person I Want to Be!
Сезон 1 Серия 29
22 октября 2022
Это не плохо It Doesn't Feel Bad
Сезон 1 Серия 30
29 октября 2022
Я покажу тебе силу цветка, распустившегося в поле! I'll Show You the Strength of a Flower That Blooms in the Fields!
Сезон 1 Серия 31
5 ноября 2022
Ты тоже впадаешь в отчаяние! You're Going to Despair, Too!
Сезон 1 Серия 32
12 ноября 2022
Теперь я достаточно силен, чтобы иметь дело с вами! Now I'm Strong Enough to Reach You!
Сезон 1 Серия 33
19 ноября 2022
Это курорт, все! It's a Resort, Everybody!
Сезон 1 Серия 34
26 ноября 2022
Давайте создадим воспоминания вместе! Let's Make Memories Together!
Сезон 1 Серия 35
3 декабря 2022
Для меня это все игра To Me, It's All a Game
Сезон 1 Серия 36
10 декабря 2022
Я дам тебе исполнение! I'll Give You Fulfillment!
Сезон 1 Серия 37
17 декабря 2022
Приходите к нам! Come Unto Us!
Сезон 1 Серия 38
24 декабря 2022
Это истинная сила сестер Жубер! This Is the True Power of the Joubert Sisters!
Сезон 1 Серия 39
7 января 2023
Почему вы становитесь сильнее? Why Do You Get Stronger?
Сезон 1 Серия 40
14 января 2023
Это наша новая сила! This Is Our New Power!
Сезон 1 Серия 41
21 января 2023
Я сделаю этот шаг! I'll Take This One Step with All My Might!
Сезон 1 Серия 42
28 января 2023
Некоторые достопримечательности можно увидеть только в одиночку! Some Sights Can Only Be Seen Alone!
Сезон 1 Серия 43
4 февраля 2023
Я озарю твое будущее I'll Light Up Your Future
Сезон 1 Серия 44
11 февраля 2023
Я возлагаю на тебя большие надежды I've Got High Hopes for You
Сезон 1 Серия 45
18 февраля 2023
Герои для маленьких детей! Heroes Are for Little Kids!
Сезон 1 Серия 46
25 февраля 2023
Тем не менее, я останусь верен себе! Still, I'll Stay True to Myself!
Сезон 1 Серия 47
4 марта 2023
Этот ослепительный свет когда-нибудь погаснет That Dazzling Light Will Someday Fade
Сезон 1 Серия 48
11 марта 2023
Для меня ты... To Me, You Are...
Сезон 1 Серия 49
18 марта 2023
Наконец-то я зашел так далеко! I've Finally Made It This Far!
Сезон 1 Серия 50
25 марта 2023
График выхода всех сериалов
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