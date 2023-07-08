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Поэзия теней: Пламя 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Поэзия теней: Пламя
Киноафиша Сериалы Поэзия теней: Пламя Сезоны Сезон 2

Shadowverse Flame
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 2-й сезон сериала «Поэзия теней: Пламя»

Во 2-м сезоне сериала «Поэзия теней: Пламя» продолжается история о простом школьнике по имени Лайт Тенрю, который теперь учится в колледже Шадовар – профессиональном учреждении, которое готовит ребят для игры Shadowverse. Главный герой состоит в клубе «Седьмое Пламя». Будучи новичком, Лайт часто обращается за советом к своему однокласснику, которого зовут Субару Макабе. Клубом, к которому присоединился Лайт, управляет Ицуки Мицутагава. При этом главный герой поначалу даже не догадывается, что у членов клуба есть большая тайна. В новом сезоне Лайта и его друзей ожидает множество новых захватывающих приключений.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Поэзия теней: Пламя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мы бросаем вызов сильнейшим! We Challenge the Strongest!
Сезон 2 Серия 1
8 июля 2023
Это твоя слабость That's Your Weakness
Сезон 2 Серия 2
15 июля 2023
Это твоя слабость That's Your Weakness
Сезон 2 Серия 3
22 июля 2023
Я сделаю так, чтобы это поражение что-то значило! I'll Make It a Defeat That Means Something!
Сезон 2 Серия 4
29 июля 2023
Это не просто отчаяние, верно? It's Not Just Despair, Right?
Сезон 2 Серия 5
5 августа 2023
Ни я, ни мир не изменимся Neither I, Nor the World, Will Change
Сезон 2 Серия 6
12 августа 2023
Суждено исчезнуть перед светом! Destined to Disappear Before the Light!
Сезон 2 Серия 7
19 августа 2023
Я забираю тебя с собой в преисподнюю I'm Taking You with Me to the Pits of Hell
Сезон 2 Серия 8
26 августа 2023
Сладкое вызывает изжогу If It's Too Sweet, It Gives You Heartburn
Сезон 2 Серия 9
2 сентября 2023
Утони в эстетике Зла! Drown in the Aesthetics of Evil!
Сезон 2 Серия 10
9 сентября 2023
Я больше не буду убегать! I've Decided I'm Not Running Anymore!
Сезон 2 Серия 11
16 сентября 2023
Возвращение с кладбища I'm Back from the Graveyard
Сезон 2 Серия 12
23 сентября 2023
Час Страшного суда близок The Hour of Judgment Is Nigh
Сезон 2 Серия 13
30 сентября 2023
Проникайте даже в самые запретные секреты Penetrate Even the Most Forbidden Secrets
Сезон 2 Серия 14
7 октября 2023
Не нужно бояться запретного! The Forbidden Is Nothing to Fear!
Сезон 2 Серия 15
14 октября 2023
Я ставлю на кон все, что у меня есть! I'll Challenge You with All I've Got!
Сезон 2 Серия 16
21 октября 2023
Это лежит за пределами моих возможностей! It Lies Beyond My Limits!
Сезон 2 Серия 17
28 октября 2023
Прощай, Микадо Сироганэ Farewell, Mikado Shirogane
Сезон 2 Серия 18
4 ноября 2023
Вы узнаете о значении собственной теневой стороны You Will Learn the Meaning of Your Own Shadowverse
Сезон 2 Серия 19
11 ноября 2023
Я поражу тебя светом и тьмой внутри себя! I'll Strike You with the Light and Darkness Within Me!
Сезон 2 Серия 20
18 ноября 2023
Нравится - это самое сильное чувство! Like Is the Strongest Feeling!
Сезон 2 Серия 21
25 ноября 2023
Наша битва только начинается! Our Battle Is Just Getting Started!
Сезон 2 Серия 22
2 декабря 2023
Я вложу все свои чувства в этот розыгрыш! I'll Put All My Feelings into This Draw!
Сезон 2 Серия 23
9 декабря 2023
Я спасу всех! I'll Save Everyone!
Сезон 2 Серия 24
16 декабря 2023
Давайте спасем мир с помощью этой силы Let's Save the World with This Power
Сезон 2 Серия 25
23 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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